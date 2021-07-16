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إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب اليوم حملة مكبرةبالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى.

استهدفت الحملة محلات الجزارة بشارع بورسعيد والثورة، لضبط الاسعار والتفتيش على جودة اللحوم والتأكد من وجود الاختام والذبح داخل السلخانة وتواريخ الذبح وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى، ذلك فى اطار الاستعدادت لأستقبال عيد الأضحى المبارك

قاد الحملة الدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية، والفريق المعاون المشكل من أحمد عادل مسئول البيئة، وخالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور احمد حموده، ومن الصحه احمد يحيى، والأستاذ طلال من التموين.

وقد تمكنت الحملة من اعدام ١٠ كيلو كفته و١٣ كيلو كبدة و٦ كيلو سجق و١٠ كيلو شاورما و٨ دجاجات و١٣ كيلو لغذية متنوعة، كما تمكنت الحملة من تحرير ٧ محاضر صحية و
٩ محاضر بيئية، وقد اوصت اللجنة خلال حملتها الامن الصناعى ورخص المحلات بأتخاذ الاجراءات القانونية حيال بعض المنشآت ذلك لعدم صلاحية طفايات الحريق، وعدم وجود ترخيص لبعض المنشآت كما قامت تحرير محاضر لعدم اعلان عن الاسعار، وعدد محاضر بيئية،وعدد محاضر صحة بشأن المنشأت الغير متواجد بها شهادات صحية، وقد اوصت اللجنة خلال حملتها الامن الصناعى ورخص المحلات بأتخاذ الاجراءات القانونية حيال بعض المنشآت ذلك لعدم صلاحية طفايات الحريق، وعدم وجود ترخيص لبعض المنشآت

أوضح رئيس حى غرب المنصورة على متابعتة اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مؤكدا" على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية فى اطار الاستعدادت لأستقبال عيد الاضحى المبارك، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة انجي سامي مدير عام التنمية الاقتصادية ان تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار
إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد
إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد
إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد
إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد
إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد
إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد
إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد
إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد
إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد
إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد

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