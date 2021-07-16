Advertisements
إعدام كميات شاورما ولحوم واغذية متنوعة في حملة مكبرة علي مطاعم المنصورة استعداداً للعيد
الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:29 م
محمد كشك
Advertisements
شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب اليوم حملة مكبرةبالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى.
استهدفت الحملة محلات الجزارة بشارع بورسعيد والثورة، لضبط الاسعار والتفتيش على جودة اللحوم والتأكد من وجود الاختام والذبح داخل السلخانة وتواريخ الذبح وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى، ذلك فى اطار الاستعدادت لأستقبال عيد الأضحى المبارك
قاد الحملة الدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية، والفريق المعاون المشكل من أحمد عادل مسئول البيئة، وخالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور احمد حموده، ومن الصحه احمد يحيى، والأستاذ طلال من التموين.
وقد تمكنت الحملة من اعدام ١٠ كيلو كفته و١٣ كيلو كبدة و٦ كيلو سجق و١٠ كيلو شاورما و٨ دجاجات و١٣ كيلو لغذية متنوعة، كما تمكنت الحملة من تحرير ٧ محاضر صحية و
٩ محاضر بيئية، وقد اوصت اللجنة خلال حملتها الامن الصناعى ورخص المحلات بأتخاذ الاجراءات القانونية حيال بعض المنشآت ذلك لعدم صلاحية طفايات الحريق، وعدم وجود ترخيص لبعض المنشآت كما قامت تحرير محاضر لعدم اعلان عن الاسعار، وعدد محاضر بيئية،وعدد محاضر صحة بشأن المنشأت الغير متواجد بها شهادات صحية، وقد اوصت اللجنة خلال حملتها الامن الصناعى ورخص المحلات بأتخاذ الاجراءات القانونية حيال بعض المنشآت ذلك لعدم صلاحية طفايات الحريق، وعدم وجود ترخيص لبعض المنشآت
أوضح رئيس حى غرب المنصورة على متابعتة اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مؤكدا" على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية فى اطار الاستعدادت لأستقبال عيد الاضحى المبارك، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة انجي سامي مدير عام التنمية الاقتصادية ان تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار
استهدفت الحملة محلات الجزارة بشارع بورسعيد والثورة، لضبط الاسعار والتفتيش على جودة اللحوم والتأكد من وجود الاختام والذبح داخل السلخانة وتواريخ الذبح وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى، ذلك فى اطار الاستعدادت لأستقبال عيد الأضحى المبارك
قاد الحملة الدكتورة انجى سامى مدير التنمية الاقتصادية، والفريق المعاون المشكل من أحمد عادل مسئول البيئة، وخالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، ومن الطب البيطرى الدكتور احمد حموده، ومن الصحه احمد يحيى، والأستاذ طلال من التموين.
وقد تمكنت الحملة من اعدام ١٠ كيلو كفته و١٣ كيلو كبدة و٦ كيلو سجق و١٠ كيلو شاورما و٨ دجاجات و١٣ كيلو لغذية متنوعة، كما تمكنت الحملة من تحرير ٧ محاضر صحية و
٩ محاضر بيئية، وقد اوصت اللجنة خلال حملتها الامن الصناعى ورخص المحلات بأتخاذ الاجراءات القانونية حيال بعض المنشآت ذلك لعدم صلاحية طفايات الحريق، وعدم وجود ترخيص لبعض المنشآت كما قامت تحرير محاضر لعدم اعلان عن الاسعار، وعدد محاضر بيئية،وعدد محاضر صحة بشأن المنشأت الغير متواجد بها شهادات صحية، وقد اوصت اللجنة خلال حملتها الامن الصناعى ورخص المحلات بأتخاذ الاجراءات القانونية حيال بعض المنشآت ذلك لعدم صلاحية طفايات الحريق، وعدم وجود ترخيص لبعض المنشآت
أوضح رئيس حى غرب المنصورة على متابعتة اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مؤكدا" على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية فى اطار الاستعدادت لأستقبال عيد الاضحى المبارك، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين، والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة انجي سامي مدير عام التنمية الاقتصادية ان تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار
Advertisements