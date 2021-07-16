صديقي مدى الحياة…هكذا احتفلت إنجي علي بعيد ميلاد أحمد السعدني





حرصت الإعلامية إنجي علي على تهنئة الفنان أحمد صلاح السعدني، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفديوهات "إنستجرام".



نشرت إنجي علي عدة صور لها برفقة الفنان أحمد السعدني، وعلقت عليها قائلة:"أسعد عيد ميلاد يا أحمد الكلمات وحدها لا تكفي للتعبير عن كيف تعني لي صديقي مدى الحياة".



وفي سياق آخر، شارك الفنان أحمد السعدني في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كله بالحب"، وهو بطولة زينة، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج عصام عبدالحميد.



