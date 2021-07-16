مستجدات كورونا واستعدادات عيد الأضحى.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.



وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 10 يوليو، وحتى اليوم الجمعة 16 يوليو 2021:







إجازة عيد الأضحى



تم إصدار عدد من القرارات، شملت قرارا بأن تكون الفترة من يوم السبت 17 يوليو حتى يوم السبت 24 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو، بالإضافة إلى الموافقة على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر.









دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية



وتضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق المبسط بين مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول برنامج ثان لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية.









إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية



كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة مصر للمعلوماتية"، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم الجامعة كليات الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.







نقل تبعية بعض الجهات



وشملت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الهيئات العامة الاقتصادية، كأحد محاور خطة وزارة المالية للتحول بشكل تدريجي إلى النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية مشرحة "كوم الدكة" الكائنة بمحافظة الإسكندرية التابعة لهيئة الإسعاف إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.



كما تضمن القرارات الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الأمراض النفسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس إلى ديوان عام وزارة الصحة والسكان، تمهيدا لنقلها إلى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى جانب الموافقة على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 31 ديسمبر 2021، بذات الشروط والأسعار.







تحديد سعر شراء الكهرباء المنتجة من المخلفات البلدية



إلى جانب ذلك، شملت القرارات الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 يوليو الحالي بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ55 مشروعا، وكذلك الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في قطعة أرض املاك دولة بمساحة 900 م2، على منافع الترعة السوهاجية بمدينة جهينة بالمحافظة، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك عليها، لتقديم الخدمات البنكية لأهالي المحافظة.



وبالإضافة لما سبق، قد تم إصدار قرار بالموافقة على طلب وزارة البيئة بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، الصادر بتحديد سعر شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء، من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسماعيلية ووزارة التنمية المحلية التصرف في مساحة 4200 متر مربع من أملاك الدولة بقرية أبو صوير البلد بمركز ومدينة أبو صوير، وذلك لاستغلالها في إنشاء مجمعات للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة "شغلك في قريتك"، وكذا إلزام أي جهات إدارية تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل.







رفع مخلفات البناء بالعاصمة الإدارية



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فشملت اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارة والهيئة، حيث قال إنه لن يتم السماح بأي تأخير للمشروعات، ووجه برفع مخلفات البناء على الفور من مواقع العمل والإسراع بالانتهاء من أعمال المرافق.







مستجدات جائحة كورونا



وعقد مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس شركة العاصمة الإدارية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الملفات مثل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والإصدار الثاني عشر لكتاب "وصف مصر بالمعلومات 2021"، وآخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.







استعدادات عيد الأضحى



كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، حيث أكد على ضرورة تفعيل غرف العمليات بالمحافظات استعدادًا لعيد الأضحى، وشدد على توفير السلع الاستهلاكية وتوافر الوقود بأنواعه.







تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة



كما عقد مدبولي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، وممثلي شركتي "أوراسكوم" للإنشاءات، و"ماتيتو" لإدارة ومعالجة المياه؛ وذلك لبحث التعاون المقترح في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.







تطوير منظومة التغذية المدرسية



وعقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية" على مستوى الجمهورية، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية، فضلًا عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ بورسعيد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.







إدارة منظومة الدواء



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فشملت استعراض تقرير من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، حول أبرز ما حققته هيئة الدواء في عامها الأول بهدف ضبط وحسن إدارة منظومة الدواء مثل تنفيذ مبادرة لـ "دعم التصدير" وأخرى لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء، وتطوير 800 وحدة عمل.







جهود لجنة الاستغاثات الطبية



كما شملت الأنشطة أيضا، متابعة جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده رئيس اللجنة، حيث نجحت اللجنة في الرصد والاستجابة لـ 622 حالة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، وتمكنت من استصدار 138 قرار علاج على نفقة الدولة.





جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية



وتفقد مدبولي الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة مثل الحي الحكومي، ومشروع حديقة الشعب، والمشروعات السكنية، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارة والهيئة.



كما تفقد مدبولي أعمال النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أدلى بتصريحات من الموقع أكد خلالها أن العاصمة الإدارية تمثل عنوانا للجمهورية الجديدة ومرآة لمصر الحديثة بكل صورها ومعانيها، وأن المرحلة الأولى من العاصمة التي تم تنفيذها خلال سنوات معدودة على مساحة 40 ألف فدان تقارب نصف مساحة مدينة القاهرة الحالية.







تأبين الجنزوري



وألقى مدبولي كلمة مسجلة تم بثها خلال حفل تأبين الدكتور كمال الجنزوري، الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء، الذى أقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي، حيث قال إن الراحل كانت له مكانته العلمية ورؤيته الحكيمة وقدراته القيادية الناجحة.







بروتوكول تعاون



وشهد مدبولي الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع "آي سيتي القاهرة الجديدة" الذي تنفذه شركة "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري" بالشراكة مع وزارة الإسكان، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من مسئولي الشركة، كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تطوير وتحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





تطوير الريف المصري



واستعرض رئيس الوزراء محاور العمل بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال احتفالية كبرى بتشريف الرئيس السيسي، بحضور أعضاء الحكومة والعديد من كبار المسئولين، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات والجهات والأجهزة الحكومية، والإعلاميين، والصحفيين، والفنانين، وآلاف المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.