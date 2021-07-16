رئيس هيئة الثروة السمكية يقوم بزيارة مفاجئة لمنطقة بورسعيد





قام الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بزيارة مفاجأة للمواقع والمنشآت ومنطقة وميناء الصيد ببورسعيد لمتابعة سير العمل بهم والوقوف على المستجدات وعمليات التطوير بالمنطقة .





وخلال جولته التفقدية تابع رئيس هيئة الثروة السمكية مراحل التطوير بمزرعة الرسوة المكثفة والمفرخ البحرى ومعمل اشتوم الجميل واثنى على الانجاز والجهد المبذول ووعدهم بتذليل اى عقبات تعوق سير العمل.





كما توجه مصيلحى للإدارة المتكاملة واعقبها زيارة لمنطقة ببورسعيد واجتمع بالعاملين بها ثم توجة لميناء الصيد للتوقف على مستجدات تطويرة والتقى بأصحاب المراكب الذين توجهوا بالشكر لرئيس الهيئة على دعمهم الدائم





كما قدم "مصيلحى" فى نهاية زيارته التهنئة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .