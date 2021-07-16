Advertisements

رئيس هيئة الثروة السمكية يقوم بزيارة مفاجئة لمنطقة بورسعيد

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

قام الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بزيارة مفاجأة للمواقع والمنشآت ومنطقة وميناء الصيد ببورسعيد لمتابعة سير العمل بهم والوقوف على المستجدات وعمليات التطوير بالمنطقة .

وخلال جولته التفقدية تابع رئيس هيئة الثروة السمكية مراحل التطوير بمزرعة الرسوة المكثفة والمفرخ البحرى ومعمل اشتوم الجميل واثنى على الانجاز والجهد المبذول ووعدهم بتذليل اى عقبات تعوق سير العمل.

كما توجه مصيلحى للإدارة المتكاملة واعقبها زيارة لمنطقة ببورسعيد واجتمع بالعاملين بها ثم توجة لميناء الصيد للتوقف على مستجدات تطويرة والتقى بأصحاب المراكب الذين توجهوا بالشكر لرئيس الهيئة على دعمهم الدائم

كما قدم "مصيلحى" فى نهاية زيارته التهنئة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

أخبار تهمك

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ يوم

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 18 ساعة

"ولا في الخيال".. شاب ينجو من الغرق وبعدها بدقائق يدهسه قطار بالغربية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

منذ حوالي 3 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات الشناوي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الدفاع لـ السيسي: مستعدون للتضحية والفداء من أجل الدفاع عن سلامة الوطن

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 م

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

04:00 م

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

11:30 ص

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

01:02 م

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس