شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام.. إحداها بشأن منطقة أثرية

على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـأيام الماضية.





وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:





- وزارة السياحة والآثار، نفت توقف العمل بمشروعات الآثار والترميم فى ظل جائحة كورونا، مُوضحةً استمرار تنفيذ جميع مشروعات ترميم الآثار وبناء المتاحف على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، مُشيرةً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات من بينها قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وكذلك الانتهاء من مشروع تطوير ميدان التحرير، فضلًا عن افتتاح قصر البارون إمبان بعد الانتهاء من ترميمه، مع اتخاذ بعض الإجراءات لدعم السياحة الثقافية فى ظل جائحة كورونا، من خلال إرجاء زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية حتى مايو 2022.





- وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وانتظام عمليات صرف المقررات التموينية، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش يومية على الأسواق والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.





- وزارة السياحة والآثار نفت وجود إهمال بشأن طابية كوسا باشا البحرية الأثرية بالإسكندرية وتحولها إلى مكب للنفايات، مؤكدة أن الصور المتداولة قديمة، ولا تمت للواقع بصلة، وأنَّه تمّ الانتهاء من إزالة كل التعديات الواقعة على صحن وخندق طابية كوسا باشا، باعتبارها من أهم المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية، المسجلة بالقرار الوزاري 232 لسنة 1992، وبما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير وترميم المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية باعتبارها إرثًا حضاريًا يعكس مكانة مصر وتاريخها.



