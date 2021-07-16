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محافظ الجيزة يوجه بتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع ترسا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الطريق والساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) نطاق مناطق نصر الدين وخاتم المرسلين بحي العمرانية .

حيث وجه المحافظ برفع اي مخلفات خاصه بالأعمال أولا بأول واستغلال المساحات بالشكل الأمثل مع أستكمال تنسيق الارصفه والفراغات ودعمها بالانترلوك لتسهيل حركة المشاه .

كما تفقد المحافظ كوبري ترسا الجديد للوقوف علي مواقع وضع أعمدة الإنارة بمسار الطريق، مشددا ان تكون على أعلى مستوي ويكون لها طابع جمالي وتحقق مستوي انارة جيد بالطريق، بالإضافة إلى متابعه نسب تنفيذ أعمال الرصف للطريق اسفل الكوبري للوقوف علي جودة الاعمال المنفذة.

وتابع محافظ الجيزة نسب تطوير الجزيرة الوسطي وإجراء التنسيق الجمالي لها بطول شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) موجها رئيس حي الطالبية بالمتابعه الدورية للأعمال مع الشركة المنفذة لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل وتلافي اي ملاحظات.

يرافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد نور رئيس حي العمرانية وأشرف تامر رئيس حي الطالبية .

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الكلمات المفتاحية

محافظ الجيزة شارع ترسا ترسا الجزيرة الوسطى

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