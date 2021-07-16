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معاتبة انتهت بـ مقتل أب وإصابة نجله في البساتين

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت النيابة العامة حبس سائق توك توك بتهمة قتل تاجر رخام وإصابة نجله بسبب مشاجرة بينهم علي صوت ارتفاع الكاسيت أسفل منزل الضحية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإرسال الصحيفة الجنائية للمتهم.


كما أستمعت النيابة العامة في قت سابق إلى أقوال الشهود العيان والذين قالوا أن المجنى عليه كان يتمتع بحسن السمعة والسيرة الطيبة، وأن المتهم كان دائم الشجار مع أهالى المنطقة وكان يقوم بالتلفظ بالشتائم وفرض البلطجة عليهم فهو يعمل سائق توك توك.


وأضافوا أن المتهم خرج من السجن منذ شهور فسبق له قضايا جنائية أخرى، ويوم الواقعة كان المتهم تاركا التوك توك ملكه أسفل منزل الضحية وتاركا صوت الكاسيت مرتفع، مضفين أنه دائما يفعل ذلك فى المنطقة، فخرج نجل المجنى عليه لمعاتبته فقام بالاعتداء عليه بسلاح أبيض " مطواه" وأصابته باصابات خطيرة فتدخل والده مسرعا لتخليصه من المتهم فقام بشق بطنه، ليلقى مصرعه فى الحال.


تلقي قسم شرطة البساتين، إشارة من النجدة مفادها وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة عزبة خير الله، وبالانتقال والفحص تبين مقتل المواطن "ياسر فوزي وإصابة نجله وحالته حرجه، علي يد سائق توك توك باستخدام سلاح أبيض "مطواه"


وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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