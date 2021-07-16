انتشال جثتي شقيقين غرقا في نهر النيل بالمنيب

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثتي شقيقين، لقيا مصرعهما غرقا بمجرى نهر النيل، بمنطقة المنيب غرب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق شقيقين بمجرى نهر النيل أسفل كوبري المنيب غرب المحافظة.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثتين لشقيقين أعمارهما "14، 15 " سنة.



