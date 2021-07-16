Advertisements

انتشال جثتي شقيقين غرقا في نهر النيل بالمنيب

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثتي شقيقين، لقيا مصرعهما غرقا بمجرى نهر النيل، بمنطقة المنيب غرب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق شقيقين بمجرى نهر النيل أسفل كوبري المنيب غرب المحافظة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثتين لشقيقين أعمارهما "14، 15 " سنة.

وتمكنت القوات من انتشال الجثتين، وايداعهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرق شقيقين بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الدفاع لـ السيسي: مستعدون للتضحية والفداء من أجل الدفاع عن سلامة الوطن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ 37 دقيقة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ يوم

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 10 ساعة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

"ولا في الخيال".. شاب ينجو من الغرق وبعدها بدقائق يدهسه قطار بالغربية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 18 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 17 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

تصريحات الشناوي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 م

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

04:00 م

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

11:30 ص

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

01:02 م

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس