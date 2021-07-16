ريلمي تكشف لـ "الفجر": بيعنا 2.5 مليون وحدة في السوق المصري خلال عامين ونصف

هشام محرم:

حققنا نمو في المبيعات بنسبة 157% خلال الربع الأول من العام الجاري

المنافسة صعبة.. المستهلك المصري ذكي يسعى للحصول على أعلى قيمة بأقل سعر

40 % من مبيعاتنا تمت عبر الانترنت.. وندرس إنشاء منصة إلكترونية خاصة بنا





قال هشام محرم مدير التسويق، والمتحدث الرسمى باسم شركة ريلمى مصر، إن شركة ريلمي مصر حققت نمو في المبيعات بنسبة 157% خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدًا على صعوبة المنافسة في السوق المصري، حيث أن المستهلك ذكي ويسعى للحصول على أعلى قيمة بأقل سعر.

وكشف في حواره لـ "الفجر"، إنه تم بيع 2.5 مليون وحدة من هواتف realme في مصر منذ انطلاق الشركة في عام 2019، موضحًا أن 40% من تلك المبيعات تمت عبر منصات التجارة الإلكترونية، مؤكدًا على دراسة الشركة لإنشاء منصة إلكترونية خاصة بها للبيع المباشر عبر الانترنت.





كانت realme من الشركات التي اتخذت قرار جريء بالاستمرار في طرح هواتفها في عام الأزمة (جائحة كورونا) وأثر ذلك بالإيجاب على مبيعات الشركة في 2020 ولكن تأخرت في طروحات هذا العام فما السبب؟

كان للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا تأثيراتها، خاصة تأثيرها بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلكين، سواء حول العالم وفي السوق المصري، لكننا نجحنا في تخطي بطء معدلات النمو الاقتصادي العالمي وحافظنا على معدلات النمو التي حققناها خلال النصف الأول من 2020، حيث حققنا نموا في حجم مبيعاتنا بنسبة 157% في الربع الأول من العام الجاري، وبمعدل نمو سنوي قدره 11٪، لتصبح realme العلامة التجارية العالمية الوحيدة للهواتف الذكية التي حققت نموًا مضاعفًا خلال الأزمة.

لقد واصلنا طرح منتجاتنا الجديدة خلال النصف الأول من 2021 وإنّ كان ذلك بمعدلات أقل من السنوات السابقة، إلا اننا حققنا رقم قياسي جديد في حجم مبيعات هاتف C25 الذي بيعت منه 1500 وحدة في 13 دقيقة، بينما تم بيع 1500 وحدة من هاتف C21 في 10 دقائق فقط.

جدر الاشارة هنا أنّ عدد مستخدمي هواتف realme حول العالم وصل في نوفمبر 2020 إلى 50 مليون مستخدم، وفي نفس العام أيضًا أصبحت realme العلامة التجارية الأشهر عالميا بفضل دخولها عصر الـ 5G، وتوسعها في تقديم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وخدمات إنترنت الأشياء. وخلافًا لما حدث من تضاؤل معدلات نمو الشركات العالمية، نجحت realme في اعتلاء منصة أكبر 5 شركات مبيعا للهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا، والمرتبة الأولى في السوق الفلبينية، لتصبح العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم دون منافس.









ما هي رؤيتكم الحالية لسوق الهواتف الذكية في مصر وما الذي يحتاجه السوق من وجهة نظركم؟

مصر من أكبر أسواق المنطقة، والمنافسة في هذا السوق ليست سهلة، فالمستهلك المصري ذكي ويعرف جيدا ما يحتاجه وكيف يختار الهاتف الذي يلبي احتياجاته وتوقعاته، ويسعى دائما للحصول على أفضل العناصر والمكونات بأقل الأسعار، وهي معادلة نجحنا فيها منذ انطلاقنا في هذا السوق في يناير 2019 من خلال استراتيجيتنا Dare to leap، حيث وصل عدد مستخدمي منتجاتنا إلى 2.5 مليون مستخدم في السوق المصري.





تعددت الارقام بالتقارير ولكن اريد ان اعرف منكم الحصة السوقية ل realme في السوق المصري؟ وما هي مستهدفاتكم حتى نهاية العام الجاري؟

حصتنا السوقية تفوق 13.2% وذلك حسب تقرير IDC الصادر في 2020، ونستهدف أن نكون العلامة التجارية الأولى في مجال صناعة الهواتف الذكية في مصر، ونسعى لتعظيم هذه الحصة خلال الفترة المتبقية من 2021، ونتطلع أن نكون دائما في الصدارة وسنواصل طرح المزيد من المنتجات المزودة بالتطبيقات التكنولوجية المتقدمة والجودة العالية والتصميمات الثورية بأسعار تنافسية تلبي طموحات الشباب وجميع المستخدمين في مصر، كما سننشئ متاجر خاصة بنا في العديد من محافظات ومدن مصر، لتحسين تجربة استخدام الهواتف الذكية ومنتجات الذكاء الاصطناعي.





توجهت realme إلى البيع اونلاين منذ بدايتها ولعل هذا كان دافع لزيادة المبيعات عقب جائحة كورونا فما هو حجم المبيعات اونلاين الذي حققته realme خلال 2020 ، والنصف الأول من 2021 ونسبته لأجمالي المبيعات؟

بلغ إجمالي المبيعات الشركة منذ بداية عام 2021 حوالي 550 ألف جنيه مصري بنسبة 40٪ مبيعات عبر الإنترنت و60٪ عبر منصات البيع الأخرى.

كيف تقيم realme سوق البيع اونلاين في مصر وهل يمكن ان تقوم بأنشاء منصة للبيع الإلكتروني خاصة بها؟

البيع اونلاين أصبح أكثر انتشارا خلال العامين الأخيرين وتحديدا مع انتشار جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم، وفي مصر تتوسع هذه القناة البيعية بشكل كبير جدا كل يوم وتتسع مجالاته، أما من ناحية إنشاء منصة للبيع الالكتروني تكون خاصة بشركة realme فهذا الأمر محل دراسة حقيقية ومتعمقة لدينا.

ما هي أهم المنتجات التي تسعى realme لطرحها خلال الفترة المقبلة وما هي التكنولوجيا الحديثة التي ستسعى لإدخالها للسوق المصري؟

سنستمر في طرح كافة المنتجات التي تلبي احتياجات السوق المصري بكافة شرائحه وخاصة الشباب الطامح لامتلاك هواتف ذكية ومنتجات معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالطبع سنسعى لإدخال تكنولوجيا الـ 5G ونعزز دمجها في باقة من أحدث منتجاتنا.





كان هناك خطة لطرح أكثر من 100 منتج من realme في إطار (ايكو سيستم) متكامل من المنتجات المتصلة ولكن لم نرى إطلاق للكثير من المنتجات فما السبب وهل هناك تغيير في الخطط، وما عدد المنتجات التي تم طرحها حتى الأن بخلاف الهاتف الذكي؟





لدينا استراتيجية جديدة فيما يخص المنتجات المتصلة التي تجمع بين تقنية انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي- AIOT وهي ما نرمز إليها بـ(1+5+T) حيث يمثل الرقم 1 جهاز التليفون المحمول من ريلمي والذي يمكن للمستخدم من خلاله الاتصال بكافة منتجاتAIOT، بينما يمثل الرقم 5 المجموعات الخمسة الرئيسية لنمط الحياة الحديث والتي تقدم تجربة تفاعلية متكاملة للمستخدم وتتمثل في الأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة التلفاز، وريلمي باد (Pads)، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والسماعات الذكية ) ، واما الحرف T فيرمز إلى خلق حياة تكنولوجية ذكية.

وتُعد realme buds air 2 و realme buds air 2 neo بخاصية إلغاء الضوضاء النشط؛ أحدث منتجات AIOT التي قمنا بإطلاقها مؤخراً في السوق بسعر تنافسي للغاية. كما نخطط لإطلاق المزيد من المنتجات خلال العام الحالي.

إن الشركة تسعى لتحقيق نقلة نوعية كبرى في قطاع تكنولوجيا الهواتف الذكية، ومنتجات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في مصر، خلال عام 2021 سواء كان ذلك من حيث نوعية المنتجات وجودتها، أو من حيث الاقتراب بشكل أكبر من المستخدمين، لتلبية احتياجاتهم. أن realme ستفاجئ السوق المصري، بمجموعة غير معتادة من منتجات الذكاء الاصطناعي، ذات التقنيات المستقبلية، وذلك للحفاظ على ريادتها التكنولوجية، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها عالميا في مجال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياءAIoT.

ما هي الخطة التوسعية realme في مصر خلال العام الجاري خصوصا في مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع؟

لدينا رؤيتنا الخاصة لمستقبل صناعة الهواتف الذكية، وشعارها Dare to.. leap نحن لا نسعى لتقديم مجرد هواتف ذكية، وإنما منتجات ذات معايير جودة عالمية تعتمد على أحدث أنواع الحلول والتطبيقات التكنولوجية لمواكبة التطورات السريعة لأنماط حياة المستهلكين وخاصة الشباب، بأسعار منافسة. أما خدمات ما بعد البيع فهي من العوامل التي تميز أي شركة عن منافسيها، فالمستهلك المصري ذكي ولم يعد يهتم فقط بالمنتج وانما أيضا بخدمات ما بعد البيع، وrealme تضع هذا البند على رأس اولوياتها وسوف ننشئ مراكز خدمة تغطي كافة المدن الرئيسية في مصر لتقديم خدمات ما بعد البيع، علاوة على تطوير خدماتنا باستمرار. وأؤكد أن هدف realme الرئيسي هو تقديم منتجات تجمع بين الجودة والكفاءة والتصميم المبهر والسعر المناسب.

لدينا بالفعل أكثر من 6000 موزع بالإضافة لمركزين للخدمة في الجيزة والقاهرة، ومتجر ريلمي الرسمي في الإسكندرية





ما هي انشطة realme في مجال المسئولية المجتمعية؟



اخترنا التركيز على دعم الشباب من خلال منحهم فرصًا لعرض أعمالهم الإبداعية. نحن نعيش في عصر أصبح فيه دعم الفنانين والمبدعين المحليين أمرًا ضروريًا من الناحية النفسية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال، استضفنا مسابقة للتصوير الفوتوغرافي ورصدنا لها مكافأة مالية تساعد الشباب على عرض أعمالهم في الأماكن العامة.





هل تأثرت realme بأزمات الشركات الشقيقة ( احتراق هواتف Vivo في هونج كونج ) باعتبار ان العميل يربط بين التكنولوجيا والمكونات المستخدمة في اوبوا realme Vivo ؟

نحن تحت ملكية شركة قابضة واحدة ولكننا كيانات منفصلة ولكل شركة من الشركات الشقيقة استراتيجية وإدارة مختلفة لا يمكن أن تؤثر على الأخرى.

هل تأثرت الخطة التسعيرية لمنتجات شركة realme بالرسوم المتتالية التي فرضتها الحكومة المصرية في الفترة السابقة وهل استطاعت امتصاص تلك الزيادات بسهولة؟

استراتيجيتنا منذ دخولنا السوق المصري هو تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وهذا لم يتغير. نظرًا لأن لدينا هواتف ذكية لجميع الفئات، فإن سلسلة هواتف C هي الفئة الاقتصادية حيث يبدأ سعر الهاتف من 2000 جنيه مصري / سلسلة الأرقام تحصل على التكنولوجيا المتطورة بأسعار معقولة تبدأ من 4600 / والهواتف فئة ال Flagship.

في ظل اتجاه بعض الشركات للتصنيع في السوق المصري هل تفكر realme وشقيقتها في تلك الخطوة؟

كل هذه الامور يتم دراستها بداية من حيث الفكرة مرورا بكافة التفاصيل، وبالتأكيد السوق المصري سوق كبير وقوي لذلك نحن نتحرك فيه بهدوء ولكن بخطى ثابته.