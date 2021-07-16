3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمنطقة فيصل

اندلع حريق داخل منور عقار بمنطقة فيصل غرب محافظة الجيزة، وجار محاولات القوات لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع أي خسائر بشرية.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل عقار بمنطقة فيصل غرب المحافظة.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد ألسنة اللهب.



وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بمخلفات بمنور العقار، وامتدت النيران إلى وحدة تكييف خاصة بسوبر ماركت شهير، كائن بنفس العقار محل الحريق.



وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.