Advertisements

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمنطقة فيصل

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
اندلع حريق داخل منور عقار بمنطقة فيصل غرب محافظة الجيزة، وجار محاولات القوات لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل عقار بمنطقة فيصل غرب المحافظة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد ألسنة اللهب.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بمخلفات بمنور العقار، وامتدت النيران إلى وحدة تكييف خاصة بسوبر ماركت شهير، كائن بنفس العقار محل الحريق.

وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيصل حريق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ 33 دقيقة

وزير الدفاع لـ السيسي: مستعدون للتضحية والفداء من أجل الدفاع عن سلامة الوطن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات الشناوي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 10 ساعات

"ولا في الخيال".. شاب ينجو من الغرق وبعدها بدقائق يدهسه قطار بالغربية

منذ ساعة و نصف

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 18 ساعة

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

منذ حوالي 3 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ يوم

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 م

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

04:00 م

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

11:30 ص

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

01:02 م

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس