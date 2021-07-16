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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

الجمعة 16/يوليو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره غزل المحلة، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


يذكر أن يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.


وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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