موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في كلاسيكو كأس السوبر الإسباني.









ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة يوم ١٢ يناير من عام ٢٠٢٢ المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.









وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في يناير المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الملك عبد الله الدولي في السعودية.









وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في يناير المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على قناة "بي إن سبورتس" وقناة "السعودية الرياضية".