محمد رأفت .. كرمه السيسي لمجهوداته فمن هو ؟



كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الحمهورية، خلال المؤتمر القومي الأول لمبادرة حياة كريمة، عددا من المسؤولين والمتطوعين وكان من بينهم محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ رئيس وحدة التعاون الدولي، ومدير المكتب الفني ومنسق حياه كريمة.



ونرصد خلال السطور الأتية أهم المعلومات عن محمد رأفت: حاصل على ليسانس الحقوق، وماجستير في القانون العام، 36 سنة، متزوج وله بنتين ويقيم بكفر الشيخ بدأ عمله بالمحافظة عضوا بالمتابعة الميدانية بمكتب محافظ كفر الشيخ، ثم مديرا للمتابعة ثم مديرا للمكتب الفني والمتابعة.



كلفه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مؤخرا معاونا للمحافظ للمشروعات، نظرًا لتميزه بالكفاءة والدقة في العمل والصبر فتم تكليفه لمتابعة المشروعات القومية، بالإضافة للمشروع الرئاسي حياة كريمة.





حصل معاون محافظ كفر الشيخ على البرنامج المتخصص ديواني كفء الأكاديمية الوطنية للتدريب عام 2020م.يتميز بالدقة ومتابع جيد للمشروعات، ولديه كافة التفاصيل الدقيقة للمشروعات بالمحافظة وملم بكل صغيرة وكبيرة بها.





وتشهد قرى مطوبس استمرار أعمال البرنامج الرئاسي “حياة كريمة”، ومنها إنشاء المقرات الحكومية الموحدة بقرى مركز مطوبس ضمن البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، ومن بينهم قريتي بني بكار والبصراط، وجاري انشاء كباري وإحلال وتجديد كباري أخرى إضافة لأعمال تبطين الترع إضافة لأعمال الصرف الصحي وتحسين حالة المياه بالقرى.







وتشهد قرية بني بكار بمطوبس أعمال إحلال وتجديد كوبرى الهكس الواقع على مصرف نمرة 11 بنطاق، وتشهد العديد من القرى أعمال تحسين مياه الشرب منها قرى: القلي، وابيانه، وعمرو، والجواد الشرقي، والجواد الغربي، بقرى وقف بحرى وتوابعها، وبقرية برج مغيزل، وبقرية الجزيرة الخضراء، وعملية تحسين مياه الشرب بقرية برنبال وتوابعها"، والقشاشي، والروس، والزورات، والمعالقة، والخص، وأبو عقادة، وقرى قومسيون غرب وتوابعها، وبقرى خليج قبلي وتوابعها، ومنطقة كوم دميس وتوابعها.







كما تشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تبطين الترع، كجزء من مبادرة تطوير الريف المصري، فتم البدء بتبطين ترعة القويعي بقرية خليج قبلي بالوحدة المحلية بقرية البرمبال بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 50٪، وتبطين ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربي وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية بقرية منية المرشد بطول 12كم بنسبة تنفيذ 90٪.