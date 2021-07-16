بهذه الطريقة.. محمد الشرنوبي يروج لحفله في جده









روح الفنان محمد الشرنوبي لحفله المقبل المقرر إقامته في جده ،وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد الشرنوبي صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل وعلق عليه قائلًا:"أشوفكم يوم 24 نسهر ونغني مع بعض في ليله مليانه حب وفن مع النجمه الكبيرة أنغام وصديقي وأخويا تامر عاشور".





وفي سياق آخر كانت آخر أعمال محمد الشرنوبي الدرامية مسلسل "كل ما نفترق"الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام ، أحمد فهمى، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.