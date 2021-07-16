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الحائز على سبع جوائز دولية..فيلم "ابن فييلا" يشارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يشارك الفيلم الروائي الطويل ابن فييلا للمخرج بريت مايكل اينيس ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة (19 – 23 يوليو / تموز)، وكان الفيلم قد حصل على سبع جوائز دولية خلال مشاركاته في عدة مهرجات حول العالم. وسيعرض الفيلم يوم الثلاثاء 20 يوليو الساعة 10 مساءً بتوقيت بيروت (+3 غرينتش).
مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة هو حدث سينمائي سنوي يُقام في بيروت، ويجمع صناع السينما ومحبي الأفلام من جميع أنحاء العالم. يهتم المهرجان بتناول قضايا المساواة بين الجنسين، كما يتطرق إلى أشكال العنف المنزلي ضد المرأة من خلال عدسات السينما.

حصل ابن فييلا على سبع جوائز دولية منها أفضل تمثيل من مهرجان جنوب افريقيا للسينما المستقلة، أفضل إنجاز صوتي من حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأفريقية للأفلام، وأفضل فيلم وأفضل سيناريو من حفل توزيع جوائز جنوب إفريقيا للسينما والتلفزيون.

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان سيلويرسكيرم (أفلام الشاشة الفضية) بجنوب إفريقيا عام 2019 حيث فاز بجائزتيّ الجمهور وأفضل موسيقى تصويرية، بينما عُرض للمرة الأولى دولياً في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي بإستونيا حيث فاز بجائزة الجمهور، وشارك في عدة مهرجانات دولية أخرى من بينها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العربي الأول، ومهرجان الفيلم الدولي الهندي، ومهرجان كيرالا السينمائي الدولي بالهند، ومهرجان سيدونا السينمائي في الولايات المتحدة الأميركية.

تدور أحداث الفيلم في منطقة صحراء كارو القاحلة بجنوب أفريقيا حيث تجد سيدة سمراء طفلاً أبيضاً تائهاً، فتأويه وتربيه كما لو كان ابنها. وبعد تسع سنوات، يؤخذ منها الولد عنوة ليجبر على العيش في غابات كينيسيا مع عائلة من الحطابين يزعمون أنهم أهله.

ابن فييلا من تأليف وإخراج بريت مايكل اينيس، وبطولة زنوبيا كلوبيرس، لوكا بورنمان، واين سميث، وواين فان روين، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.


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