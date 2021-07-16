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تفريغ  1200 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  ZAMZAM   وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترًا بغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 1200 طن رخام بالميناء.
 
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 19
سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات ومن  المنتظر دخول  3 سفن. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .

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الكلمات المفتاحية

ميناء سفينة رخام بورسعيد

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