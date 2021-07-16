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قتلت الطفلة وبحثت عنها مع أهلها.. كواليس مقتل الملاك "رؤى" بالمنيا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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تمكنت قوات مركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من كشف غموض مقتل الطفلة "رؤى" التى تم العثور عليها داخل جوال ملقاة فوق سطح أحد المنازل بقرية كوم الزهير.

وكشف التحريات عن أن السيدة "ي. ع. ا"، 23 سنة، زوجة ابن عم والد الطفلة، هي التي أبلغت بالعثور على على جثة الطفلة بسطح منزلها، وتبين أن هي التي قتلتها حيث قامت السيدة بدعوة الطفلة من أجل تناول الغداء مع طفليها.

وبالفعل استجابت الصغيرة لدعوات السيدة وقامت بالاستيلاء من الطفلة على قرطها الذهبي، وعقب ذلك سمعت نداء الأم على ابنتها رؤى أثناء البحث عنها فهرعت السيدة لإخفاء الطفلة خشية افتضاح أمرها واكتشاف سرقة القرط الذهبي من طفلتها، حيث حاولت إيجاد حل خوفا من افتضاح أمرها واتهامها بسرقة قرطها الذهبي فحملت الطفلة وكتمت أنفاسها ووضعتها داخل التبن المتواجد أعلى سطح منزلها.

وبعد مضي أيام من محاولات البحث عن الطفلة من قبل أسرتها والتي شاركتهم البحث فيها المتهمة، قررت أن تعلن العثور على جثة الطفلة داخل التبن بسطح المنزل لتكون صيحاتها بداية لكشف مخططها الإجرامي لفك لغز اختفاء الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات.

وتم ضبط المتهمة وقامت بتمثيل الجريمة في مكان الواقعة، وحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم عرض المتهمة علي النيابة لاستكمال التحقيقات.

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مقتل طفلة رؤى بوابة الفجر الفجر

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