انفوجراف انفوجراف Advertisements قبول أول دفعة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة للعمل كضباط مُكلفين بالقوات المسلحة الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:24 م Advertisements قبول أول دفعة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة للعمل كضباط مُكلفين بالقوات المسلحة أخبار تهمك "ولا في الخيال".. شاب ينجو من الغرق وبعدها بدقائق يدهسه قطار بالغربية منذ أقل من ساعتين عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 4 ساعات أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر» منذ حوالي 17 ساعة هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس منذ حوالي 10 ساعة أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش منذ يوم عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز منذ حوالي 18 ساعة موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز منذ حوالي 4 ساعات تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ ساعة و 7 دقيقة تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال منذ ساعتين وزير الدفاع لـ السيسي: مستعدون للتضحية والفداء من أجل الدفاع عن سلامة الوطن منذ أقل من ساعة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ يوم موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني منذ 39 دقيقة تصريحات الشناوي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال منذ أقل من ساعتين تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو منذ حوالي 4 ساعات طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير منذ حوالي 5 ساعات Advertisements