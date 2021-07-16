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قبول أول دفعة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة للعمل كضباط مُكلفين بالقوات المسلحة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
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قبول أول دفعة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة للعمل كضباط مُكلفين بالقوات المسلحة
قبول أول دفعة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة للعمل كضباط مُكلفين بالقوات المسلحة

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