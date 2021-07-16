فيس بوك تجلب خدمة الدفع "Facebook Pay" على متاجر الطرف الثالث

أعلنت شركة فيسبوك عن جلب خدمة الدفع Facebook P"ay" على متاجر الطرف الثالث لتمكين المستخدمين من الدفع للمنتجات والخدمات في المواقع الأخرى، بعد سنتين تقريبًا على إطلاقها.





وقد كانت الشركة أتاحت الخدمة للمستخدمين والمتاجر على منصاتها فقط، لكنها ستبدأ الآن بإتاحة الخدمة للمتاجر على منصات أخرى مثل شوبيفاي، ليصبح بإمكان المستخدمين الدفع عبر حساباتهم في Facebook Pay بداية من أغسطس في الولايات المتحدة.





كما تتيح فيسبوك للمهتمين إضافة بوابة الدفع الخاصة بخدمتها إلى مواقعهم الخاصة ومتاجرهم، أو استخدامها على متاجر منصات مثل شوبيفاي مع إمكانية وصولها لمنصات أخرى في المستقبل القريب.



