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فيس بوك تجلب خدمة الدفع "Facebook Pay" على متاجر الطرف الثالث

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:27 م
Facebook Pay - صورة أرشيفية
Facebook Pay - صورة أرشيفية
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أعلنت شركة فيسبوك عن جلب خدمة الدفع Facebook P"ay" على متاجر الطرف الثالث لتمكين المستخدمين من الدفع للمنتجات والخدمات في المواقع الأخرى، بعد سنتين تقريبًا على إطلاقها.

وقد كانت الشركة أتاحت الخدمة للمستخدمين والمتاجر على منصاتها فقط، لكنها ستبدأ الآن بإتاحة الخدمة للمتاجر على منصات أخرى مثل شوبيفاي، ليصبح بإمكان المستخدمين الدفع عبر حساباتهم في Facebook Pay بداية من أغسطس في الولايات المتحدة.

كما تتيح فيسبوك للمهتمين إضافة بوابة الدفع الخاصة بخدمتها إلى مواقعهم الخاصة ومتاجرهم، أو استخدامها على متاجر منصات مثل شوبيفاي مع إمكانية وصولها لمنصات أخرى في المستقبل القريب.

وتعني هذه الخطوة من الشركة تحولها إلى محفظة رقيمة بطريقة أو بأخرى، خاصة وأن جميع الدفعات التي تصل عبر FacebookPay من المنصات الأخرى تستوجب امتلاك صاحب المتجر حساب على خدمتها للدفع.

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