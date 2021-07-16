ضبط أكبر صفقة لحوم دجاج في الشرقية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

كشف المحاسب علي الصناديلي رئيس مجلس ومدينة بلبيس تفاصيل ضبط أكبر صفقة دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مجزر لحوم بناحية سعدون.



وقال الصناديلي في تصريحات لـ الفجر انه أناب المهندس عبد الحميد السويدى نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس بالاشتراك في حملة مشتركة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية وبالاشتراك أيضا مع الرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة الصحية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم في المركز.



وأضاف أن الحملات الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط مجزر للدواجن بمركز بلبيس به 22 طن و700 كجم دجاج وأجزاء ومفروم دجاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي ( منتهي الصلاحية ومجهول المصدر )، كما تم ضبط 175 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و220 كجم دواجن وأجزاء دواجن بدون بيانات مجهولة المصدر و21 كجم أجزاء دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحلات جزارة وبيع لحوم مجمدة، وتم تحرير المحاضر



وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه تم تحرير ( 31 ) محضر مخالفة بالإشتراك مع الرقابة التموينية ببلبيس.

