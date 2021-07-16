رانيا منصور تبهر جمهورها بميك أب صاخب عبر "إنستجرام"

أبهرت الفنانة رانيا منصور جمهورها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "منصور" بإطلالة أنيقة حيث ارتدت مكشوف مفتوح من ناحية الظهر، واعتمدت على الميك أب الصاخب،وتركت شعرها منسدل على كتفها.



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخرًا عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية، مع عدد من الفنانين منهم هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز.