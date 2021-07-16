Advertisements

رانيا منصور تبهر جمهورها بميك أب صاخب عبر "إنستجرام"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أبهرت الفنانة رانيا منصور جمهورها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "منصور" بإطلالة أنيقة حيث ارتدت مكشوف مفتوح من ناحية الظهر، واعتمدت على الميك أب الصاخب،وتركت شعرها منسدل على كتفها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخرًا عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية، مع عدد من الفنانين منهم هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

منذ ساعة و 12 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين

عاجل.. الكشف عن مُعلق مباراة الأهلي وكايرز تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

كارتيرون يتمسك بضم جلاد الحراس

منذ ساعة و 23 دقيقة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم كايزر تشيفز يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ ساعة

"مصر لن تركع".. هل تنجح سياسة "الخط الأحمر" في حل أزمة سد النهضة؟

منذ 37 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبي تقبل التحدي بفستان جرئ عبر "إنستجرام"

ظهور جديد ل أحمد الشامي برققة البغبغاء

رانيا منصور تنشر كواليس مسلسل "أسود فتاح"

أشرف ذكي وروجينا يخطفان الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بإطلالة أنيقة.. رانيا منصور تخطف الأنظار علي "إنستجرام"

بضحكة عفوية.. رانيا منصور تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:52 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:59 م

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

02:40 م

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

04:49 م

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس