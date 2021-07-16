اللعب مع الكبار .. تفاصيل مثيرة يعترف بها مستريح استولى على 16 مليون جنيه بسوهاج



قام مدرس في العقد الرابع من العمر، بإحدى مدارس مركز ومدينة طما شمال سوهاج، بتجميع ما يقارب من 16 مليون جنيه من زملائه وبعض الموظفين بدائرة المركز، بحجة تشغيلها مقابل عائد شهري يقارب 40%، مع ثبات اصل المبلغ.



ويقول احد المجنى عليهم أنه تم الاتفاق معهم على تشغيل الاموال، وكانت الامور تسير بانتظام في بادئ الامر، ولكن في الآونة الاخيرة لم يقم بتنفيذ الاتفاق وكان يذكر لهم حجج واهية كل مرة، وعندما شكوا في الامر هددوه بإبلاغ الشرطة لو لم يعطى لهم أموالهم، ولكنة لم يستجيب وتم تحرير محاضر عدة له بدائرة مركز شرطة طما، وقامت الشرطة بدورها في البحث عنة في كافة الارجاء ولم تعثر عليا.



وفى مفاجأة من العيار الثقيل أذهلت الجميع تفاجئ رجال الشرطة والمواطنين بقيام الجاني بتسليم نفسة لقسم الشرطة، واعترف بأن كان يقوم بتجميع تلك المدخرات لتاجر كبير، وهو عبارة عن وسيط بينهم وله بعض الارباح والعمولة، وتم التحفظ على المتهم وعرضة على النيابة العامة لتولي التحقيقات



على طريقة الافلام المصرية، تسير بعض الامور في قضايا النصب على المواطنين، فمنهم من يضحك على الناس، ومنهم يضحك الناس عليه، ويكون ضحية كما يقال "زي اللي رقصت على السلم.. لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها".