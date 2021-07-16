Advertisements

اللعب مع الكبار .. تفاصيل مثيرة يعترف بها مستريح استولى على 16 مليون جنيه بسوهاج

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
Advertisements

على طريقة الافلام المصرية، تسير بعض الامور في قضايا النصب على المواطنين، فمنهم من يضحك على الناس، ومنهم يضحك الناس عليه، ويكون ضحية كما يقال "زي اللي رقصت على السلم.. لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها".

قام مدرس في العقد الرابع من العمر، بإحدى مدارس مركز ومدينة طما شمال سوهاج، بتجميع ما يقارب من 16 مليون جنيه من زملائه وبعض الموظفين بدائرة المركز، بحجة تشغيلها مقابل عائد شهري يقارب 40%، مع ثبات اصل المبلغ.

ويقول احد المجنى عليهم أنه تم الاتفاق معهم على تشغيل الاموال، وكانت الامور تسير بانتظام في بادئ الامر، ولكن في الآونة الاخيرة لم يقم بتنفيذ الاتفاق وكان يذكر لهم حجج واهية كل مرة، وعندما شكوا في الامر هددوه بإبلاغ الشرطة لو لم يعطى لهم أموالهم، ولكنة لم يستجيب وتم تحرير محاضر عدة له بدائرة مركز شرطة طما، وقامت الشرطة بدورها في البحث عنة في كافة الارجاء ولم تعثر عليا.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل أذهلت الجميع تفاجئ رجال الشرطة والمواطنين بقيام الجاني بتسليم نفسة لقسم الشرطة، واعترف بأن كان يقوم بتجميع تلك المدخرات لتاجر كبير، وهو عبارة عن وسيط بينهم وله بعض الارباح والعمولة، وتم التحفظ على المتهم وعرضة على النيابة العامة لتولي التحقيقات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

وزير الدفاع لـ السيسي: مستعدون للتضحية والفداء من أجل الدفاع عن سلامة الوطن

منذ ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ يوم

تشكيل قوي لإسبانيا أمام مصر في أوليمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

منذ حوالي 4 ساعات

هل البنوك تعمل يوم الأحد بعد قرار الرئيس بزيادة أيام أجازة عيد الأضحي؟.. "المركزي" يجيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 10 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعة الا ربع

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

"ولا في الخيال".. شاب ينجو من الغرق وبعدها بدقائق يدهسه قطار بالغربية

منذ أقل من ساعتين

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

أريد هذه الصفقة.. موسيماني يطالب الأهلي بضم «الساحر»

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات الشناوي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 م

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

04:00 م

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

11:30 ص

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

01:02 م

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

06:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس