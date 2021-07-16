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تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يبحث الكثير من عشاق وجماهير كرة القدم، عن القنوات المفتوحة التي سوف تنقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي سوف تجمع بين الأهلي وكايزر تشفيز الجنوب إفريقي.

ويلاقي الأهلي نظيره كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري، وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

- القنوات المقتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وكايزر تشفيز:

الكاميرون: تردد قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 أفقي.

بنين: تردد قناة ORTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

 

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قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.. تعرف عليها

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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