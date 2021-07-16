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كارتيرون يتمسك بضم جلاد الحراس

الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضم مهاجم سموحة والمنتخب المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

وأصبح حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة والمعار إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، قريب من العودة مجددا إلى الدوري المصري من خلال بوابة نادي الزمالك.

وجاء ذلك عقب دخول مسئولي نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع رئيس نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر من أجل حسم انتقال حسام حسن إلي صفوف الفريق عقب انتهاء إعارته وعودته مجددا للدوري المصري.

وأكد مصدر مسئول بنادي سموحة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن نادي الزمالك يرغب في الحصول على خدمات حسام حسن مقابل انتقال عمر السعيد لصفوف سموحة ،بالإضافة إلى مقابل مادي بسيط.

وأشار إلى رغبة مسؤولي سموحة في الحصول على خدمات مصطفى فتحى المعار إلى صفوف فريق الموج الأزرق في الوقت الحالي بالإضافة إلي قيمة مالية مناسبة للاستغناء عن خدمات حسام حسن .

وأختتم تصريحاته قائلا:" ننتظر رد مسئولي الزمالك فيما تم الاتفاق عليه من قبل نادي سموحة لحسم انتقال اللاعب بصفة نهائية خصوصا في ظل رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدمات اللاعب.

يذكر أن الزمالك حاول في مفاوضات سابقة أن يحصل على خدمات اللاعب، ولكن جائت جميع المفاوضات السابقة بالفشل.

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