متى تبدأ أجازة عيد الأضحى 2021؟

أجازة عيد الأضحى 2021 .. يبحث الموظفون في جمهورية مصر العربية عن موعد بدء أجازة جازة عيد الأضحى 2021، من أجل الاستعداد لقضاء أفضل الأوقات مع أسرهم، بعد تعديلها.





أجازة عيد الأضحى 2021





وأكدت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 سيكون يوم الثلاثاء الموافق الـ20 من يوليو الجاري، ويكون الاثنين هو يوم وقفة عرفات.





موعد أجازة عيد الأضحى 2021





وأوضحت الحسابات الفلكية أن يوم السبت الموافق 10 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442 هجريا، وتكون بداية شهر ذي الحجة 1442 فلكيا يوم الأحد 11 يوليو.





مدة أجازة عيد الأضحى 2021





وتحتسب أجازة عيد الأضحى 2021 من الأحد الموافق 18 يوليو وتستمر حتى يوم السبت 24 يوليو، بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت إلى إجازة العيد.





انتهاء أجازة عيد الأضحى 2021





ومن المقرر، عودة الموظفين بعد أجازة عيد الأضحى 2021 إلى مقار العمل في جميع المصالح الحكومية يوم الأحد الموافق 25 يوليو، حيث تتخذ الحكومة قرارا بضم يوم السبت الموافق 17 يوليو إلى إجازة عيد الأضحى، وبذلك ستكون الإجازة 9 أيام متواصلة، بدءا من الجمعة 16 يوليو وحتى السبت 24 يوليو 2021.



