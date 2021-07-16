الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية لوليد سليمان، لاعب الفريق، خلال تواجده على هامش التدريبات في المغرب.





وقال أبوعبلة في تصريحات صحفية: "حالة وليد سليمان جيدة كما أن برنامجه التأهيلي يسير بُخطى ثابتة نحو التعافي من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الخلفية ، وسيواصل برنامجه التأهيلي بعد عودة البعثة للقاهرة حتى يكتمل شفاؤه بشكل تام، ويعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية".



