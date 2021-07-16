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الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا
الجمعة 16/يوليو/2021 - 04:59 م
الفجر الرياضي
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كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية لوليد سليمان، لاعب الفريق، خلال تواجده على هامش التدريبات في المغرب.
وقال أبوعبلة في تصريحات صحفية: "حالة وليد سليمان جيدة كما أن برنامجه التأهيلي يسير بُخطى ثابتة نحو التعافي من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الخلفية ، وسيواصل برنامجه التأهيلي بعد عودة البعثة للقاهرة حتى يكتمل شفاؤه بشكل تام، ويعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية".
ويواصل الأهلي استعداده لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا غداً السبت، وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» في استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء في المغرب.
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