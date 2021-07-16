رانيا يوسف تبهر جمهورها في أحدث ظهور

استعرضت الفنانة رانيا يوسف جمالها، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "يوسف" بإطلالة جريئة حيث ارتدت ملابسة صيفية، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، وكتبت تعليقا قائلا: "مشاعر الصيف الملونة" مما نال إعجاب متابعيها".



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف كان مشاركتها في مسلسل ملوك الجدعنة الذى عرض في سباق مسلسلات رمضان الماضي، بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد ودلال عبد العزيز وعمرو عبد الجليل وأحمد صفوت، وياسمين رئيس.



