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تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت العديد من وسائل الإعلام عن سعب  المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوني لضم نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن أنشيلوتي يطلب ضم صلاح إلى ريال مدريد، في حالة عدم نجاح المرينغي في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي الدولي كيليان مبابي، ورغم الأزمات المالية بسبب وباء كورونا، إلا أن ريال مدريد حريص على إبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يحاول استغلال توتر علاقة محمد صلاح مع مدربه الألماني يورجن كلوب، الأمر الذي قد يدفع ليفربول صوب بيع اللاعب المصري والاستفادة من أموال الصفقة، وما يدفع بسرعة إتمام الصفقة هو أن أنشيلوتي غير مقتنع بقدرات كل من ماركو أسينسيو ورودريجو جويس وفينيسيوس جونيور كأجنحة هجومية.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وسبق أن ربط النجم المصري نفسه أكثر من مرة باللعب في الدوري الإسباني الممتاز.

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