رقاق العيد الكيلو بـ 25 جنيه بالفيوم.. أهم المأكولات المصرية في العيد ومن الموروثات المصرية القديمة (فيديو)





يرتبط عيد الأضحى المبارك أو"العيد الكبير" في الدول العربية والإسلامية بنحر الأضاحي والذبائح لكن في مصر، يضاف الى النحر بعض العادات والتقاليد الشعبية المتوارثة منذ القدم، وهى "الرقاق" التى تصنعة السيدات فى المنازل ولا تكتمل فرحة العيد الا به.وتعتبرأيام معدودات ويطل علينا عيد الأضحى المبارك بفرحته وبهجته وعادته وتقاليده المبهجة خاصتنا للأطفال والكبار، والتى اعتاد عليها معظم المصريون ومن أهم هذه العادات هى بدايتنا من يوم يوم عرفة صنية الرقاق باللحمة المفرومة، والتى تعد جزءا أصيلا من الأحتفال بالعيد، وفى صبيحة أول ايام العيد "طبق الفتة " ويأتى "الرقاق" على رأس تلك العادات والأكلات التى لا تخلو منها المائدة المصرية فى هذه الأيام المباركة والتى تعتبر وجبة أساسية عند المصريين خلال فترة أيام العيد.حيث رصدت كاميرا بوابة لـ "الفجر" مجموعة من السيدات صانعى الرقاق، فى منطقة دار الرماد، بمحافظة الفيوم، وتقول الحاجة "هبه "، صانعة الرقاق، أنها تعمل بتلك المهنة منذ أكثر من خمس سنوات، وتبدأ عملها فى السادسة صباحا حتى منتصف الليل فى الموسم، مشيرة إلى أن الرقاق وجبة يفضل تناولها المصريين منذ القدم فى عيد الأضحى المبارك.وتضيف شريكتها "نسمة" أنها تعمل منذ خمس سنوات فى صناعة الرقاق فى منزلها وتبيعه إلى الجيران وللعيد من السيدات الموظفات اللتن لا يوجد عندهم وقت لتصنيعة أو أن هناك الكثير من السيدات لا يحسنون صنع الرقاق فيطرن الى شراءة منا.وتشير "صفية" إلى أن الرقاق له سهل جدا فى صناعته ولا تستغرف وقت طويل لكن بالرغم من ذلك العديد من السيدات لا ترغب فى صنعه وتفضل شرائة جاهز خوفا من كربة المنزل.وتضيف "رحمة" نعمل فى صناعة الرقاق من فترة طويلة ولنا زبائننا التى يترددون علينا لأنهم جروبوا الرقاق الذى نصنعه وعرفوا الفرق بينه وبين ما يباع فى المحلات، لهذا يأتون الينا قبل العيد لشراء الرقاق منا وثنت الكيلو 25 جنيه فقط.وأكد السيدات الرقاق من أهم المأكولات المصرية في العيد، وهو من الموروثات المصرية القديمة، وسمي بذلك الاسم نظرًا لكون مواده الأساسية هي الدقيق والماء ويتم إعداده في شكل طبقات رقيقة هشة ومن هنا جاء اسم "رقاق"، مؤكدين أنهم سعداء بالعمل مع مجال صناعة الرقاق " وأنهم لا يعملون فى أى مجال أخر سوى صناعة الرقاق فى هذا الموسم من كل عام.