قبل مواجهة الأهلي.. تاريخ مواجهات كايزر شيفز مع الأندية المصرية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز واللقب للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما توج باللقب الموسم الماضي على حساب الزمالك غريمه التقليدي.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره كايزر شيفز الجنوب إفريقي، مساء غدٍ السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.





وكان فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، قد وصل للمباراة النهائية على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف، والتعادل في الإياب سلبيًا.





وتعد هذه هي المباراة السادسة لفريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي، أمام الأندية المصرية حيث خاض من قبل 5 مواجهات جاءت كالآتي:-

وبدأ بطل جنوب أفريقيا مواجهاته أمام الفرق المصرية بفوزه الوحيد أمام الزمالك فى الدور الثانى من دورى الأبطال عام 1993 بنتيجة 2-1، قبل الإقصاء فى الإياب بخسارته 0-1 ، ثم تجاوز الإسماعيلى فى ربع نهائى كأس الكؤوس عام 2001 بالتعادل 0-0 و1-1.

وتعتبر المواجهة الأخيرة فى عام 2002، فى نهائى كأس السوبر الأفريقي عندما توج الأهلى بطلا للمرة الأولي في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 4-1.



