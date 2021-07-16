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ميرهان حسين تستمتع بالإجازة الصيفية

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة ميرهان حسين صورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

و ظهرت "حسين" بإطلالة صيفية، حيث ارتدت كاش مايوه، على شاطئ البحر، واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع وكتبت تعليقا قائله: "هو أيضا سيمر.. لا ندم"".

كان آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.


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