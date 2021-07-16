ميرهان حسين تستمتع بالإجازة الصيفية

شاركت الفنانة ميرهان حسين صورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



و ظهرت "حسين" بإطلالة صيفية، حيث ارتدت كاش مايوه، على شاطئ البحر، واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع وكتبت تعليقا قائله: "هو أيضا سيمر.. لا ندم"".



كان آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.





