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ميرهان حسين تستمتع بالإجازة الصيفية
الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:13 م
مي مرسي
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شاركت الفنانة ميرهان حسين صورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
و ظهرت "حسين" بإطلالة صيفية، حيث ارتدت كاش مايوه، على شاطئ البحر، واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع وكتبت تعليقا قائله: "هو أيضا سيمر.. لا ندم"".
كان آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر شلتوت، عفاف شعيب وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
و ظهرت "حسين" بإطلالة صيفية، حيث ارتدت كاش مايوه، على شاطئ البحر، واعتمدت على تسريحة الشعر المرفوع وكتبت تعليقا قائله: "هو أيضا سيمر.. لا ندم"".
كان آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر شلتوت، عفاف شعيب وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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