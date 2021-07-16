وكيل زراعة الفيوم: إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعة (صور)



أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن المديرية تشن الحملات والمتابعة اليومية على مدار اليوم خلال الإجازة المقررة للتصدى لأعمال البناء المخالف والتعامل الفورى معها والإزالة الفورية فى المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن.



وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية وايضا ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات على مدار اليوم.



حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدي على الاراضي الزراعيه ناحيه مركز سنورس زمام جمعية سنهور البحريه حوض المهدي علي مساحة 18سهم في حضور المهندس خالد فتحي مديرالحماية والمهندس احمد رمضان بالمركز والمهندس شات رئيس الوحده المحليه بسنهور البحرية.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدةالمحلية برئاسة الاستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ إزالة حالة تعدى بناحية ابوجنشو عبارة عن اقامة سور طولى من الناحية الشرقيه بطول ٣٠م ومن الناحية القبلية بطول ٥م بارتفاع ١.٥م وتمت الازالة بقيادة بحضور المهندس محمد موسى نائب رئيس مجلس المدينة والمهندس احمد فاروق رئيس قسم حماية الاراضى بابشواى والمهندس على قطب عضولجنة الازالات والمهندس عمر راغب مسئول التعديات بالمركز والمهندس.سيد رمضان مشرف المنطقة بالمجلس وتمت الازاله حتى سطح الارض.



وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة الاستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ إزالة حالتى تعدى على الأرض الزراعيه بناحيه جمعية الغابة وجمعية منيا الحيط تابع مركز اطسا على مساحه 4 قيراط بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ احمد جمعة رئيس الوحده المحليه بمنيا الحيط وتمت الازاله الفوريه.

