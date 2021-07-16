السكرتير العام بأسوان يغتتح مسجد الصفا والمروة بالسباعية بتكلفة 1،7 مليون جنيه

قام السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت اليوم الجمعة بأفتتاح الصفا والمروة بمدينة السباعية والذى تم إنشاؤه على مساحة 300 م2 وبتكلفة 1،7 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان " الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع "،





ومن جانبه أوضح الدكتور رمضان عبد السميع بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 48 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان، لافتًا إلى أنه فيه تشديد على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد، مع الإستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا.