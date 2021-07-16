حريق مستشفى الحسين بالعراق والحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 10 يوليو 2021، وحتى اليوم الجمعة 16 يوليو 2021:









تعديل وزاري في إسبانيا



قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم السبت الماضي، للملك فيليب السادس، تعديلًا وزاريًا في حكومته.



وأعفى رئيس الوزراء الإسباني، وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس من مهامها.











رئيس كازاخستان يقيل وزير الزراعة



قرر رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، يوم السبت الماضي، إقالة وزير الزراعة، سابرخان عمروف.



وقال رئيس كازاخستان، إن وزير الزراعة لم يفعل ما يكفي لمعالجة تأثير الجفاف الذي أصاب المزارعين في عدة مناطق من البلاد.



وطالب الرئيس توكايف في اجتماع حكومي، الوزير عمروف بالتنحي لأن وزارته لم تتخذ إجراءات فعالة وسريعة لمساعدة المزارعين في مواجهة الجفاف.



وأوضح رئيس كازاخستان: "لم تتخذ السلطات المحلية ووزارة الزراعة القرارات الصحيحة والتدابير اللازمة، ونتيجة لذلك انتهى الأمر بمزارعينا في وضع صعب".



وكان المزارعون في مناطق من كازاخستان، الدولة المنتجة للحبوب، وفي دول آسيا الوسطى المجاورة، يعانون من ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار، مما أدى إلى جفاف المراعي وتسبب في خسائر متعلقة بقطاع تربية الماشية.











تعيين رئيس مؤقت لهايتي



أعلن مجلس الشيوخ في هايتي، تعيين رئيس المجلس جوزيف لامبر رئيسًا مؤقتا للدولة في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.



وقالت وسائل الإعلام المحلية، أن لامبر سيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد تصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ لصالح اختياره رئيسا مؤقتا.



ودعت عدة أحزاب سياسية، بما فيها الحزب الحاكم PHTK، لتعيين جوزيف لامبر رئيسا مؤقتا.



ووفقًا لدستور هايتي، يتعين على البرلمان انتخاب رئيس مؤقت للدولة في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه في موعد لا يتعدى 60 يوما من توقف الرئيس عن أداء المهام لسبب ما، وقبل انتخاب الرئيس المؤقت من قبل البرلمان، يؤدي رئيس الحكومة مهام رئيس الدولة.



وأكدت سلطات هايتي، في وقت سابق أنها تعتزم إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور الجديد في الموعد المقرر في سبتمبر المقبل.











إصابة رئيس وزراء الجزائر بكورونا بعد أيام من تعيينه



أعلنت الحكومة الجزائرية، يوم السبت الماضي، إصابة الوزير الأول رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا المستجد.



يأتي ذلك بعد أيام من توليه منصب رئاسة الوزراء عقب إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي حصل على المركز الأول فيها حزب جبهة التحرير الوطني.



وكان أيمن بن عبد الرحمن يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة واختاره الرئيس عبد المجيد تبون ليشكل الحكومة الجديدة.











حريق يلتهم مستشفى مخصصا لمصابي كورونا بالعراق



توفي نحو 70 شخصا في حريق مركز لمصابي كورونا جنوبي البلاد.



وقالت وسائل إعلام إن حريقا اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمصابي كورونا في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث.



وأضافت أن هناك عددا من المصابين الذين تعرضوا للحرق حالاتهم خطرة.



من جهتها أعلنت السلطات المحلية في ذي قار، إخماد حريق المستشفى بالكامل وإعلان حالة الطوارئ.



ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.



وفي أبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضًا لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.











نقل الرئيس البرازيلي إلى المستشفى



أفادت وسائل إعلام أوروبية، يوم الأربعاء الماضي، بنقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى مستشفى عسكري بعد معاناته من آلام في البطن.













الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية



اعتذر سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف في لبنان، عن تشكيل الحكومة، قائلًا: "لا اتفاق مع الرئيس ميشال عون".



وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري، إن الاعتذار عن تشكيل الحكومة، هو خيار مطروح بالنسبة له، وذلك بعد مرور 9 أشهر على فشله في التوصل لاتفاق سياسي يفضي إلى تأليف حكومة.



وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قال الحريري، إن "الأولوية هي لتأليف الحكومة قبل الاعتذار، الذي يبقى خيارا مطروحا، وهو ليس هروبا من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني، إذا كان يسهل عملية تأليف حكومة جديدة، يمكن أن تساهم في إنقاذ البلد".











إحباط هجوم إرهابي في روسيا



أحبطت السلطات الروسية هجوما إرهابيا في العاصمة موسكو، حيث قامت باعتقال أحد المواطنين الروس كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة في أحد الأماكن العامة.



وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي - أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أمس الخميس، إنه "جرى اعتقال مواطن روسي كان يخطط لتنظيم عمل إرهابي في شهر يوليو الجاري بتفجير عبوة ناسفة في أماكن مزدحمة".



وأشار البيان إلى أنه تم العثور على مكونات العبوة الناسفة في المخبأ الذي جهزه، ووجدت تعليمات صنعها ومراسلات مع أعضاء التنظيمات الإرهابية الدولية المتواجدة في سوريا، وكذلك أجهزة الاتصالات المستخدمة.