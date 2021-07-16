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عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق مسئولو النادي الأهلي، على امكانية استغلال تواجد مسئولي الفريق في المغرب حاليًا للدخول في مفاوضات لضم المغربي سفيان رحيمي نجم هجوم الرجاء المغربي لتدعيم الهجوم الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وربطت بعض التقارير الصحفية المغربية، عن مرافقة أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلي، بعثة الفريق للمغرب قبل نهائي أفريقيا، وإمكانية التفاوض مع إدارة الرجاء على التعاقد مع سفيان رحيمي.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لا يفكر حاليًا سوى في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال افريقيا أمام كايرز تشيفز.

وتابع المصدر، أن تواجد جميع المسئولين في المغرب يأتي لتدعيم الفريق في مهمته الصعبة وليس أي شيء أخر، وذلك بما فيهم أمير توفيق مدير التعاقدات.

وأشار المصدر، أن ملف الصفقات واللاعبين الراحلين مؤجل في الوقت الحالي لحين انتهاء مواجهة كايزر تشيفز وتحقيق اللقب العاشر في تاريخ القلعة الحمراء.

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