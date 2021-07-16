تعرف على شركة التكنولوجيا التى وضعت منظومة تقييم الأداء لمبادرة "حياة كريمة"

في اطار مشاركتها في المشروعات القومية الكبري قامت شركة إيدج برو بتنفيذ منظومة متابعة و قياس مؤشرات الأداء "حياة كريمة" والتي أطلقها بالأمس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بواسطة فريق عمل الشركة تحت إشراف الكوادر الفنية بوزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية، وتمثل مشاركة إيدج برو في تنفيذ ما يعرف بمؤشرات قياس الأداء الخاص بمتابعة وتقييم الأداء، والتي من خلالها يتم بشكل يومي مراقبة ما تم تنفيذه ، وحجم الإنجاز المنفذ على أرض الواقع من خلال مجموعة من المعاملات، لقياس النجاح في هذا المشروع.

ومن جانبه قال المهندس وسام عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة: "إنه من دواعي سروري أن نشارك في هذا المشروع العملاق والذي يعتبر نقله حضارية وتاريخية، ومما يزيد من فخري هو أن الجزء الخاص بمتابعة التنفيذ يتم من خلال كوادر مصرية شابة وبالتعاون مع الحكومة المصرية" .

وأضاف عبد الفتاح، أن هذا المشروع ليس الاول من نوعه الذي تشارك فيه الشركة، فإيدج برو شاركت من قبل في تنفيذ منظومات المشروعات القومية و أهمها:

- منظومة المتغيرات المكانية

- منظومة البنية المعلوماتية المكانية (NSDI)

- المنظومة الإلكترونية لإدارة أملاك و أصول الدولة

- منظومة حوكمة و إدارة المحاجر

- منظومة متابعة و قياس مؤشرات الأداء "حياة كريمة"

من جهتها قالت إنجي صلاح مدير تطوير قطاع الأعمال بالشركة: " فخورة بإنجاز هذا المشروع في الزمن المطلوب وهو شهادة جديدة تؤكد ثقة القيادة السياسية في مشاركة القطاع الخاص ليكون شريك نجاح في المشروعات القومية، مؤكدة إن إيدج برو علي عهدها مع القيادة السياسية والشعب المصري في المشاركة البناءة لبناء مصر الحديثة و تحقيق رؤية مصر 2030"