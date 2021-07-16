مايا دياب للسيسي: الرئيس المصري درع لوطنه

وجهت الفنانة مايا دياب، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب حديثه عن أزمة سد النهضة، أمس في مؤتمر "حياة كريمة".



وكتبت "دياب" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "أن الرئيس السيسي قال البارحة: قبل ما يحصل حاجة لمصر، أنا والجيش نروح، لأن الرئيس المصري وضع نفسه وجيشه درع حماية لوطنه وشعبه ولأرض مصر”.



الجدير بالذكر أن آخر أعمال مايا كانت أغنية "الكعب العالي"، والتي حققت نسبة نجاح كبير وهي من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري، كما تواجدت في رمضان من خلال أحد الإعلانات المصرية.