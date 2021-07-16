Advertisements

مايا دياب للسيسي: الرئيس المصري درع لوطنه

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
وجهت الفنانة مايا دياب، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب حديثه عن أزمة سد النهضة، أمس في مؤتمر "حياة كريمة".

وكتبت "دياب" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "أن الرئيس السيسي قال البارحة: قبل ما يحصل حاجة لمصر، أنا والجيش نروح، لأن الرئيس المصري وضع نفسه وجيشه درع حماية لوطنه وشعبه ولأرض مصر”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال مايا كانت أغنية "الكعب العالي"، والتي حققت نسبة نجاح كبير وهي من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري، كما تواجدت في رمضان من خلال أحد الإعلانات المصرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني أتلتيكو مدريد يحسم

أخبار تهمك

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ أقل من ساعتين

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يتطلع لخطف نجم بيراميدز

منذ 37 دقيقة

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 21 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

رفعت يونان عزيز يكتب: الرئيس التركي.. بحالة صراع نفسي

مايا دياب تحضر مفاجأة لجمهورها

إليسا عن "قهوة الماضي": "من أقرب الأغاني على قلبي بالفترة الأخيرة"

مايا دياب تحضر لدويتو جديد مع هذا المطرب

"هنغني كمان وكمان" لـ إليسا تحصد 6.5 مليون مشاهدة (فيديو)

بعد مراوغة إثيوبيا.. ثورة عبر "تويتر" لدعم الجيش المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

06:31 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:59 م

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس