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وفاة مهندس أثناء سجوده في صلاة الجمعة بالمنيا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
أسماء نجاتي
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فوجئ المصلون بوفاة المهندس رضا رجب، 47 عاما، وهو ساجد فى صلاة الجمعة اليوم داخل مسجد بمركز سمالوط.


وقال الأهالى إن المهندس رضا كان طيب القلب هادى الطباع، وقد أعلنت أسرته عن خروج الجنازة مساء اليوم من مسجد عبد الجواد سالم بمدينة سمالوط،عقب صلاة المغرب، ثم يتم دفن جثمانة بمقابر الأسرة بقرية الطيبة.

ونعي أحد الأطباءعلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المهندس المتوفي قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى اليوم المهندس رضا رجب، وهو صائم وأثناء سجوده فى صلاة الجمعة، وسوف تخرج الجنازة من مسجد عبد الجواد سالم بمركز سمالوط عقب صلاة المغرب، والدفن بقرية الطيبة التابعة للمركز.

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وفاة مهندس صلاة المنيا

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