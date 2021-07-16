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كارول سماحة تشيد بأشرف زكي عقب بيانه بشأن أزمة حلا شيحة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الفنانة كارول سماحة، على بيان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بشأن أزمة حلا شيحة وتامر حسني وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "سماحة" قائله: "تحية احترام وتقدير لنقيب المهن التمثيلية في مصر النقيب أشرف زكي".

وجاء بيان النقابة كالآتي: "يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عاني منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله اللمبدعين خطيئة".

وأضاف البيان: "ويعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشوية الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية التطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة، كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها".

وتابع: "ويهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى".

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