"مصر لن تركع".. هل تنجح سياسة "الخط الأحمر" في حل أزمة سد النهضة؟

"المساس بأمن مصر القومي خط أحمر.. شاء من شاء وأبى من أبى".. رسالة من ضمن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس من استاد القاهرة الدولي خلال الاحتفال بمبادرة حياة كريمة.





بهذه الرسالة الواضحة واصل الرئيس السيسي، السير على نهج الخطوط الحمراء، بهدف حماية حقوق مصر في أزمة سد النهضة أمام التعنت الإثيوبي الكبير التي تُمارسه تجاه مصر والسودان.





خيارات متعددة وخط أحمر





وفي الإطار ذاته أكد "السيسي" أن مصر لديها قوة عسكرية تمكنها من حماية مقدراتها وإنفاذ إرادتها، ونحن نملك أدوات سياسية وعسكرية تمكننا من حماية مقدراتنا"، مضيفًا: "قلق المصريين من سد النهضة قلق مشروع ولكن لا أحد يستطيع الاقتراب من مياه مصر".





وأضاف: "تحركنا الأخير في مجلس الأمن كان لوضع الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي.. هناك كلام استطيع قوله وآخر لا أستطيع ولكن لا يليق بنا أن نقلق أبدًا".





وأوضح: "أن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن ولن نسمح بالاقتراب منه ولدينا خيارات متعددة نقررها طبقا للموقف وطبقا للظروف"، متابعًا: "لا أستطيع الافصاح عما يتم إعداده داخل مصر لمواجهة أزمة سد النهضة".





تصريحات الرئيس، اعتبرها مراقبون أنها موجهة أكثر للخارج في ظل الحراك الدبلوماسي والسياسي الأخير للقاهرة لتصعيد الأزمة إلى مجلس الأمن ومناقشتها للرد على إجراءات أديس أبابا الأحادية بخصوص ملف سد النهضة.





حديث الخط الأحمر في ملف سد النهضة الإثيوبي لم يكن المرة الأولى الذي يُشير إليه الرئيس، ولكنه أكد في وقت سابق – إبان جولته التفقدية بهيئة قناة السويس بعد حل أزمة جنوح سفينة "إيفر جيفن"-







