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بعد تكريم السيسي.. معاون محافظ كفر الشيخ: المرحلة المقبلة ستشهد دخول حياة كريمة لمراكز جديدة (فيديو )

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ رئيس وحدة التعاون الدولي، ومدير المكتب الفني ومنسق حياه كريمة بالمحافظة، أن تكريم الرئيس السيسي جاء بعد مجهود وتعب علي مدار عدة أشهر للنهوض بالريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية والعمل علي تذليل كافة العقبات بالإشتراك مع كافة الأجهزة المعنية من أجل تحقيق ذلك.


واضاف أن تكريم الرئيس جاء تتويجا لهذا الجهد المبذول ليس مني فقط ولكن لفريق العمل كافة فنحن جميعا نعمل معا، لافتا أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم إدخال مبادرة "حياة كريمة" لمراكز وقري أخري في المحافظة

وأضاف رأفت، أن الرئيس السيسي مؤمن بفكرة تولي الشباب المناصب القيادية وتمكينهم من أجل تحقيق ذلك ولعل أكبر دليل علي ذلك تدريب الشباب في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، لافتا أن تكريم الرئيس للشباب هو إشارة قوية لهم بضرورة العمل وأن مجهودهم لن يضيع هدرا، وأما مبادرة حياة كريمة فأصبحت هي عنوان مصر الجديد للتنمية وينظر إلينا العالم بكل فخر ونحن نقوم بذلك المشروع متفاجئين بقدرتنا علي تحقيق ذلك.

وأوضح معاون المحافظ، أنه فخور بتكريم الرئيس وسوف يدفعه ذلك التكريم إلي العمل ليلا ونهارا من أجل أن يكون عند حسن ظن الرئيس والمواطنين وسوف يظهر ذلك جليا في تنفيذ المبادرة الرئاسية في القري والتي وصلت نسب التنفيذ فيها إلي مستويات متقدمة.

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مشروعات حياة كريمة محمد رافت كفر الشيخ قري مبادرة حياة كريمة

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