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يكفر السنة الماضية والمقبلة.. تعرف على فضل يوم عرفة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:26 م
فضل يوم عرفة
فضل يوم عرفة
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فضل يوم عرفة.. يحتفل المسلمون في هذه الأيام الطيبة المباركة بحلول شهر ذي الحجة، واقتراب أفضل أيام الدنيا وهو يوم عرفة، الذي يعتبر وقفة لمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021.

فضل يوم عرفة 

ويعتبر فضل يوم عرفة من الأمور التي يبحث عنها المسلمون في كل بقاع الأرض، من اعتادوا على صيامه، والتتزام الدعاء، ومشاركة حجيج بيت الرحمن الواقفين على جبل عرفات.

فضل يوم عرفة العظيم

وفضل يوم عرفة كبير وعظيم على المسلمين الحريصين على التزود بالأمور الإيمانية ومضاعفة الأعمال الصالحة في كل أيام الله وخيرها، ويعتبر يوم عرفة هو يوم إكمال الدين وإتمام النعم.

توضيح بشأن فضل يوم عرفة 

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في ردها على سؤال حول فضل يوم عرفة، أن الفقهاء اتفقوا على استحباب صوم يوم عرفة.

ثواب وفضل يوم عرفة 

ويثاب المرء المسلم على فضل يوم عرفة والذي هو اليوم التاسع من ذى الحجة،وثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل الرسول "ص" عن صوم يوم عرفة، فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية.

فضل يوم عرفة في السنة

وقال الحبيب المصطفى عن فضل يوم عرفة: "ما من يوم أكثر من أم يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة". 

فضل يوم عرفة للصائمين

يعتبر الصيام في يوم عرفة من الأمور المستحبة، حيث أن هذا اليوم يغفر الله سبحانه وتعالى للصائم ذنوب سنتين، والبعض قال إه يغفر ذنوب السنة الماضية ويعصم من ذنوب السنة المقبلة.
 
فضل يوم عرفة 
 
ويرغب المسلمون في اكتناز يوم عرفة بالإكثار من الأعمال الصالحة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء".

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