مواعيد مباريات ميلان الـ5 الأولى في الدوري الإيطالي 2021 - 2022





كشفت رابطة الدوري الإيطالي عن تغيير نظام إقامة مباريات البطولة خلال الموسم المقبل والذي سيكون على غرار الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي.





وأفادت الرابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي بأن مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري الإيطالي خلال الموسم الجديد، لن تلعب بنفس ترتيب مباريات الدور الأول.





وأوضحت رابطة الكالتشيو أن النظام الجديد لإقامة المباريات سيسمح بتوزيع أفضل للمباريات لكن هناك شرطا بأن تكون المدة بين مباراة الدور الأول والثاني لأي فريقين 8 جولات على الأقل.





قدم ميلان في الموسم الماضي آداءا رائعا استعاد فيه ثقة جماهيره، حيث احتل المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي ليتأهل إلى بطول دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لسنوات.





ويستعرض الفجر الرياضي موعد أولى مباريات ميلان في الدوري الإيطالي:-





الأسبوع الأول : سامبدوريا وميلان يوم الأحد 22 أغسطس 2021

الأسبوع الثاني : ميلان وكالياري يوم الأحد 29 أغسطس 2021

الأسبوع الثالث : ميلان ولاتسيو يوم الأحد 12 سبتمبر 2021

الأسبوع الرابع : ميلان ويوفنتوس يوم الأحد 19 سبتمبر 2021