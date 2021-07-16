بالأسماء.. إصابة 8 في انقلاب سيارة بسوهاج



انتقل على الفور الرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين اصابة كلٍ من "محمد همام 18 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالقدم اليسرى، ورجب حسين 36 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وفرغل محمود 42 عامًا، مصاب باشتباه نزيف داخل البطن، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وعماد السيد 37 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمود 48 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد احمد 48 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأشرف أبو شوشة 40 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسليمان علي 34 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود العمدة، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى المراغة المركزي بوصول 8 اشخاص مصابين نتيجة انقلاب سيارة.