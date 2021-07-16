عاجل .. لأول مرة منذ كورونا فتح الحدائق العامة خلال إجازة عيد الأضحي

أكدت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، على أن جميع الحدائق التابعة للوزارة ستستقبل زائريها خلال فترة إجازة عيد الأضحي، لأول مرة منذ ازمة كورونا.

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لتصدي لانتشار فيروس كورونا منها غلق الحدائق العامة خلال فترة الأجازات الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، بشان الاستفسارات حول اغلاق الحدائق العامة التابعة للوزارة اثناء إجازة عيد الاضحي فإنا نؤكد أن الحدائق مفتوحة وتستقبل زائريها خلال الإجازة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بقرارت مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وتابع البيان أن وزير الزراعة شدد على منع الازدحام و ارتداء كمامات خلال الدخول وأثناء التجوال داخل الحدائق ، وعمل اللوحات الإرشادية تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا والتنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي ‏وعدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين وذلك للمحافظة على صحة الجميع.

ومن المقرر أن تمتد إجازة عيد الاضحي من السبت 17 يوليو للقطاع الحكومي والأحد 18 يوليو للقطاع الخاص وحتي السبت 24 يوليو 2021.