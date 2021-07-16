عاجل.. الكشف عن مُعلق مباراة الأهلي وكايرز تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا





يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 17 يوليو 2021، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.





وتنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حصريا عبر قناة "1 beIN SPORTS Premium" على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.





من جانبه قررت إدارة بي إن سبورتس القطرية تعيين علي محمد علي للتعليق على أحداث مواجهة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



