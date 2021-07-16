وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. جاء بها:



بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى، وأن يُعيده المولى عز وجل على سيادتكم أعوامًا ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار.



ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى نستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، لتكون دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه، نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقينًا فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين المُخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعُم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.



حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم.. وســـدد على طريق الحق والعدل خُطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير.