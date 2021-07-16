Advertisements

وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:34 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. جاء بها:

بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانـــى مقرونة بأصدق الأمانى، وأن يُعيده المولى عز وجل على سيادتكم أعوامًا ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار.

ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى نستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، لتكون دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه، نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقينًا فى جزاء المولى عز وجل للمُجدين المُخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعُم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم.. وســـدد على طريق الحق والعدل خُطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم كايزر تشيفز يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

"مصر لن تركع".. هل تنجح سياسة "الخط الأحمر" في حل أزمة سد النهضة؟

منذ 39 دقيقة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

منذ ساعة و 14 دقيقة

كارتيرون يتمسك بضم جلاد الحراس

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن مُعلق مباراة الأهلي وكايرز تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:52 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:59 م

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

02:40 م

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

04:49 م

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس