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مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن ردة فعل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق روما الإيطالي، على تسريبات فلورنتيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، والتي وصفت المدرب البرتغال بالمختل.

وقال بيريز في تسريباته: "مينديز (وكيله) لا يأمره بأي شيء، مثلما لا ينصح مورينيو بأي شيء، بدون أي عقلية، لديهما غرور كبير، كلاهما مدلل، المدرب وهو، لا يران الواقع، لأنهما يمكنهما كسب الكثير من المال، هذان أمران غير طبيعيين، لأننا نتحدث عن الكثير من المال في حقوق التسويق، الجميع يكرههما بطريقتهما وهو ما يؤثر على الإعلانات".

وتابع بيريز في انتقاد البرتغاليين بالحديث عن ظهير أيسر الفريق السابق، فابيو كوينتراو: "شخص آخر لا نفع منه داخل ريال مدريد، لا يفعل أي شيء وهو ما يؤثر بالسلب على النادي، ثمل ومورينيو أحمق، ليس الأمر لأنه لا يريد اللعب، أمر غير طبيعي على الإطلاق، يقود السيارة بدون رخصة، يعاني من الضغط والمرض ولكن المدرب لا يأبه، إنه مريض، حقير".

وأنهى تصريحاته: "لقد أنفقنا 30 مليون يورو، ولم نستفد منها، لقد قام مورينيو بتلك الصفقة مع مينديز، كذلك في صفقة كارفاليو، لقد حصل خورخي على أموال من مالك تشيلسي (رومان أبراموفيتش) في تلك الصفقة، والأموال تنقل إلى سويسرا، علينا أن نعرف بعض المعلومات عن ذلك الحساب في سويسرا".

وقال موقع دون بالون الإسباني، أن مورينيو المدير الفني الأسبق لريال مدريد، وصف بيريز بالرجل المجنون لما بدر منه في التسريبات التي نشرتها مجلة El Confidencial الإسبانية بحقه وبحق بعض أساطير الفريق الملكي.

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