وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك جاء بها:



بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.



تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعًا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد لا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته، مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.



حفــظ الله مصـــر واحة للخير والأمان.. وكل عـــــام وسيـــادتكم بخــــير.