عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدا بتفويض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفته، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.



ويضم التفويض الجديد من الرئيس «الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات».



وكان الرئيس السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا خلال عام 2018، بتفويض رئيس الوزراء، بصفته، في بعض الاختصاصات.

