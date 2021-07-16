Advertisements

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدا بتفويض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفته، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.

ويضم التفويض الجديد من الرئيس «الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات».

وكان الرئيس السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا خلال عام 2018، بتفويض رئيس الوزراء، بصفته، في بعض الاختصاصات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرار رئيس الوزراء السيسي اختصاصات

أخبار تهمك

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يتمسك بضم جلاد الحراس

منذ ساعة و 28 دقيقة

"مصر لن تركع".. هل تنجح سياسة "الخط الأحمر" في حل أزمة سد النهضة؟

منذ 42 دقيقة

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ أقل من نصف ساعة

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مُعلق مباراة الأهلي وكايرز تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حكايات اليوم.. اختراع الفونوغراف.. وتشكيل حكومة "الجنزوري"

البرلمان يوافق على المادة الخاصة بتحديد اختصاصات مجلس الدولة

البرلمان يوافق على مادة العمال والفلاحين بالتعديلات الدستورية

البرلمان يوافق على مادة التمثيل الملائم للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة

البرلمان يوافق على اختصاص القوات المسلحة بالحفاظ على مدنية الدولة

رئيس البرلمان: التعديلات الدستورية أكدت استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:52 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:59 م

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

02:40 م

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس